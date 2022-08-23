Агент Карцева отреагировал на информацию о разрыве сделки между «Динамо» и «Маккаби»

Агент Боаз Горен, представляющий интересы полузащитника Эдена Карцева, ответил на вопрос «СЭ» о возможном разрыве сделки между «Динамо» и «Маккаби» по аренде игрока.

«Отмена сделки? Действительно это не то, что мне бы хотелось комментировать прямо сейчас. Клубы сообщали, что договоренность между ними была достигнута. Уедет ли Эден в Израиль? Ничего не могу сказать по этому поводу», — сказал Горен «СЭ».

Ранее стало известно, что переход полузащитника Эдена Карцева из «Маккаби» в «Динамо» сорвался.

12 августа московский клуб объявил о переходе 22-летнего игрока сборной Израиля на правах аренды до конца сезона-2022/23 с эксклюзивной опцией выкупа. Однако потом в пресс-службе «Маккаби» из Нетании сообщили, что полузащитник Эден Карцев пока не подписал контракт с московским «Динамо».

В прошедшем сезоне израильский футболист провел 24 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу за «Маккаби».