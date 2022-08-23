Переход Карцева в «Динамо» сорвался. Игрока обязали вернуться в «Маккаби»

Переход полузащитника Эдена Карцева из «Маккаби» в «Динамо» сорвался. Теперь 22-летний футболист должен вернуться в расположение клуба из Израиля, сообщает One.

«Динамо» не смогло перевести деньги и не может гарантировать перевод в ближайшее время. Утверждается, что «Маккаби» объявил об отмене сделки и приказал Карцеву немедленно возвращаться.

12 августа московский клуб объявил о переходе 22-летнего игрока сборной Израиля на правах аренды до конца сезона-2022/23 с эксклюзивной опцией выкупа.

Футболист был презентован в качестве новика команды и выбрал себе 90-й игровой номер.

Однако потом в пресс-службе «Маккаби» из Нетании сообщили, что полузащитник Эден Карцев пока не подписал контракт с московским «Динамо».

В прошедшем сезоне израильский футболист провел 24 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу за «Маккаби».