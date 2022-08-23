Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:31

Переход Карцева в «Динамо» сорвался. Игрока обязали вернуться в «Маккаби»

Читать «СЭ» в
Эден Карцев.
Фото Соцсети

Переход полузащитника Эдена Карцева из «Маккаби» в «Динамо» сорвался. Теперь 22-летний футболист должен вернуться в расположение клуба из Израиля, сообщает One.

«Динамо» не смогло перевести деньги и не может гарантировать перевод в ближайшее время. Утверждается, что «Маккаби» объявил об отмене сделки и приказал Карцеву немедленно возвращаться.

12 августа московский клуб объявил о переходе 22-летнего игрока сборной Израиля на правах аренды до конца сезона-2022/23 с эксклюзивной опцией выкупа.

Футболист был презентован в качестве новика команды и выбрал себе 90-й игровой номер.

Однако потом в пресс-службе «Маккаби» из Нетании сообщили, что полузащитник Эден Карцев пока не подписал контракт с московским «Динамо».

В прошедшем сезоне израильский футболист провел 24 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу за «Маккаби».

ФК Динамо (Москва)
ФК Маккаби (Нетания)
Эден Карцев
35
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алана Мамаева похвасталась шикарными формами, выложив фото в купальнике
Тедеско и Шварца скоро могут уволить? Почему топовые тренеры РПЛ проваливаются в Германии
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Ростов» — ЦСКА, «Факел» — «Спартак» и другие матчи
Агент Ненахова рассказал, когда футболист сможет вернуться в общую группу «Локомотива»
Агент Кучаева заявил, что игрок должен восстановиться к матчу с «Ростовом»
«Маккаби» подтвердил, что отменил аренду полузащитника Карцева в «Динамо»
Карпин: «Для меня Федун не знаковая фигура для российского футбола»
В «Торпедо» не слышали об интересе со стороны китайских инвесторов
Генич: «Сын не должен играть в команде отца»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аршавин, Быстров, Кержаков, Данни, Погребняк и другие: «Зенит» опубликовал заявку на матч легенд против «Спартака»

Фанат «Спартака» подарил Промесу его портрет из бисера
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.08 20:00
Сочи – Химки
 - : -
27.08 15:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
27.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
28.08 13:00
Урал – Зенит
 - : -
28.08 15:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
28.08 17:30
Торпедо – Краснодар
 - : -
28.08 19:45
Ростов – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 5
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 3
И К Ж
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 5 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости