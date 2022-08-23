«Маккаби» подтвердил, что отменил аренду полузащитника Карцева в «Динамо»

Израильский клуб «Маккаби» (Нетания) объявил об отмене перехода на правах аренды полузащитника Эдена Карцева в московское «Динамо».

«12 августа между «Динамо» (Москва) и «Маккаби» (Нетания) было подписано соглашение, условием которого было перечисление денег и их поступление в израильский банк до 23 августа. 16 августа было получено подтверждение от банка «Динамо» об уходе средств в сторону Израиля. Сегодня российская сторона объявила, что не может способствовать переводу средств в рамках европейской банковской системы и, следовательно, не может завершить перевод средств по независящим от нее обстоятельствам.

Кроме того, российская сторона заявила, что не может дать гарантий, сколько времени потребуется для решения проблемы. В ответ «Маккаби» объявил об отмене сделки», — говорится в заявлении израильского клуба в социальных сетях.

12 августа московский клуб объявил о переходе 22-летнего игрока сборной Израиля на правах аренды до конца сезона-2022/23 с эксклюзивной опцией выкупа.

Футболист был презентован в качестве новика команды и выбрал себе 90-й игровой номер.