Агент Изидора: «Вильсон хочет остаться в «Локомотиве»

Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал «СЭ» о будущем игрока в московском клубе.

Во вторник, 21 июня, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

«Вильсон хорошо чувствует себя в Москве. Он хочет остаться в клубе», — сказал Лакруа «СЭ».

21-летний Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года, на его счету 7 голов и 1 результативная передача в 12 матчах за московскую команду.