Йокановичу в «Динамо» будет помогать тренер из Сербии

По данным «СЭ», ассистентом Славиши Йокановича в «Динамо» станет Саша Филипович. Ранее 40-летний специалист работал в сербском клубе «Младост».

53-летний Йоканович официально возглавил «Динамо» 17 июня. Клуб заключил с сербским специалистом контракт на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

Напомним, предыдущим тренером «Динамо» был немец Сандро Шварц. После окончания финального матча БЕТСИТИ Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) Шварц объявил, что уходит из московского клуба.

В завершившемся сезоне-2021/2022 московское «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.