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Сегодня, 16:35

Агент Худякова заявил о заинтересованности «Локомотива» в продлении контракта с вратарем

Константин Белов
Корреспондент
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Даниил Худяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, рассказал «СЭ» о желании клуба продлить трудовое соглашение с игроком.

Нынешней контракт Худякова с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона 2023/24.

«Локомотив» заинтересован в продолжении трудовых отношений с Худяковым, как и с Антоном Миранчуком, Рифатом Жемалетдиновым и Даниилом Куликовым, у которых заканчиваются контракты следующим летом. Клуб не делает конкретных предложений ввиду определенной специфики и отсутствия бюджета на данный момент. Не до конца понятен бюджет на следующий год. Все переносится на зиму 2024 года», — сказал Шпинев «СЭ».

19-летний Худяков является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел за красно-зеленых 19 матчей, в которых пропустил 35 мячей. В сезоне-2023/24 Худяков ни разу не выходил на поле в составе «Локомотива».

Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2,5 миллионов евро.

Даниил Худяков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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