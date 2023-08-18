Агент Худякова заявил о заинтересованности «Локомотива» в продлении контракта с вратарем

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, рассказал «СЭ» о желании клуба продлить трудовое соглашение с игроком.

Нынешней контракт Худякова с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона 2023/24.

«Локомотив» заинтересован в продолжении трудовых отношений с Худяковым, как и с Антоном Миранчуком, Рифатом Жемалетдиновым и Даниилом Куликовым, у которых заканчиваются контракты следующим летом. Клуб не делает конкретных предложений ввиду определенной специфики и отсутствия бюджета на данный момент. Не до конца понятен бюджет на следующий год. Все переносится на зиму 2024 года», — сказал Шпинев «СЭ».

19-летний Худяков является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел за красно-зеленых 19 матчей, в которых пропустил 35 мячей. В сезоне-2023/24 Худяков ни разу не выходил на поле в составе «Локомотива».

Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2,5 миллионов евро.