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Сегодня, 16:14

Агент Худякова об игровом времени: «Это не может не расстраивать. Но нужно работать и ждать своего шанса»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с игровым временем голкипера.

«Есть договорные обязательства, есть трудовой договор, с которым необходимо считаться. В обойме любого клуба находятся три футболиста на позицию. Чем выше общий класс игроков, тем лучше для клуба. Игровое время? Да, в определенной мере это не может не расстраивать, но это, как говорится, суровые будни. Чтобы быть первым номером — нужно работать и ждать своего шанса. Это и делает Худяков. Все в порядке», — сказал Шпинев «СЭ».

19-летний Худяков является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел за красно-зеленых 19 матчей, в которых пропустил 35 мячей. В сезоне-2023/24 Худяков ни разу не выходил на поле в составе «Локомотива».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 2,5 миллионов евро. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

Даниил Худяков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
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