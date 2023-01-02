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Сегодня, 16:31

Агент Шлегеля: «Мне больше не звонили из «Локомотива»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Хуан Мануэль Арандилья высказался на тему возможного перехода своего клиента, защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля в «Локомотив».

«Пока нет никаких новостей насчет трансфера Шлегеля. Мне больше не звонили из «Локомотива», — приводит слова агента Sport24.

Ранее представитель 25-летнего футболиста заявил о том, что ведет с «Локомотивом» переговоры по трансферу аргентинца.

В сезоне-2022 Шлегель провел за «Орландо» 36 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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