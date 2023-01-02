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Сегодня, 16:32

Ташуев назвал Ловрена лучшим игроком чемпионата России в 2022 году

Алина Савинова
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о хорватском защитнике Деяне Ловрене.

«Тяжело назвать футболиста года. Есть целая группа хороший игроков, но прям яркого, который бы на общем фоне выделялся, его нет, наверное. Но учитывая чемпионат мира и игру за «Зенит», то можно назвать Ловрена. Он мне импонирует как защитник, как личность, и в сборной очень хорошо отыграл. Поэтому назову его», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

Сегодня, 2 января, стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ранее Ловрен выступал за «Зенит». В составе команды из Санкт-Петербурга он провел 63 матча, забил три гола и отметился четырьмя результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-akhmata-tashuev-nazval-lovrena-luchshim-igrokom-rpl-v-2022-godu-217571/
Деян Ловрен
Футбол
ФК Зенит
ФК Лион
Сергей Ташуев
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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