Ташуев назвал Ловрена лучшим игроком чемпионата России в 2022 году

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о хорватском защитнике Деяне Ловрене.

«Тяжело назвать футболиста года. Есть целая группа хороший игроков, но прям яркого, который бы на общем фоне выделялся, его нет, наверное. Но учитывая чемпионат мира и игру за «Зенит», то можно назвать Ловрена. Он мне импонирует как защитник, как личность, и в сборной очень хорошо отыграл. Поэтому назову его», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

Сегодня, 2 января, стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ранее Ловрен выступал за «Зенит». В составе команды из Санкт-Петербурга он провел 63 матча, забил три гола и отметился четырьмя результативными передачами.