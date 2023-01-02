Мейра выразил сожаление в связи с переходом Ловрена в «Лион»

Экс-игрок «Зенита» Фернанду Мейра в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход хорватского защитника Деяна Ловрена в «Лион».

«Жаль, что такой хороший игрок покинул «Зенит». Надеюсь, клуб найдет на трансферном рынке достойную замену Ловрену на позиции центрального защитника», — сказал Мейра «СЭ».

Сегодня, 2 января, стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен стал игроком «Зенита» в августе 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.