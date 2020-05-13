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Агент Хинчагов рассказал об интересе клубов из Италии к защитнику «Локомотива»

22:05
Станислав Магкеев. Фото ФК «Локомотив»
Станислав Магкеев. Фото ФК «Локомотив»
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Агент Марат Хинчагов рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву со стороны итальянских клубов.

«Звонят много, интересуются. Из последнего -такой живой интерес был по Магкееву из «Локомотива». Звонили наши итальянские партнеры. Они связались с нами и просили узнать, возможно ли вытащить его в Италию. По их мнению, его можно вырастить до топ-уровня. Но сейчас это невозможно», — приводит слова Хинчагова Анар Ибрагимов в своем «Яндекс.Дзене».

В сезоне-2019/20 Магкеев провел 6 матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://zen.yandex.ru/media/id/5e46d5cc7a7c6668dd0e6ab2/agent-hinchagov-dziuba--horoshii-variant-dlia-milana-5ebc1cd065d07f271f582e18

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