Агент Хинчагов рассказал об интересе клубов из Италии к защитнику «Локомотива»
Агент Марат Хинчагов рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву со стороны итальянских клубов.
«Звонят много, интересуются. Из последнего -такой живой интерес был по Магкееву из «Локомотива». Звонили наши итальянские партнеры. Они связались с нами и просили узнать, возможно ли вытащить его в Италию. По их мнению, его можно вырастить до топ-уровня. Но сейчас это невозможно», — приводит слова Хинчагова Анар Ибрагимов в своем «Яндекс.Дзене».
В сезоне-2019/20 Магкеев провел 6 матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://zen.yandex.ru/media/id/5e46d5cc7a7c6668dd0e6ab2/agent-hinchagov-dziuba--horoshii-variant-dlia-milana-5ebc1cd065d07f271f582e18