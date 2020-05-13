Агент Хинчагов рассказал об интересе клубов из Италии к защитнику «Локомотива»

Агент Марат Хинчагов рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» Станиславу Магкееву со стороны итальянских клубов.

«Звонят много, интересуются. Из последнего -такой живой интерес был по Магкееву из «Локомотива». Звонили наши итальянские партнеры. Они связались с нами и просили узнать, возможно ли вытащить его в Италию. По их мнению, его можно вырастить до топ-уровня. Но сейчас это невозможно», — приводит слова Хинчагова Анар Ибрагимов в своем «Яндекс.Дзене».

В сезоне-2019/20 Магкеев провел 6 матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями.