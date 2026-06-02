Источник: «Сан-Паулу» хочет подписать Виктора Са

«Сан-Паулу» начал переговоры о переходе нападающего «Краснодара» Виктора Са, сообщает журналист Андре Эрнан.

По данным источника, в трансфере заинтересован лично главный тренер бразильской команды Доривал Жуниор.

Контракт 32-летнего Са с «Краснодаром» истекает летом 2026 года. «Сан-Паулу» планирует подписать вингера на правах свободного агента.

В сезоне-2025/26 Са провел 31 матч, забил пять голов и сделал один результативный пас.

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