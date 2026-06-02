Умяров: «Когда какое-то предложение будет, тогда будем обсуждать со «Спартаком»

Полузащитник сборной России и «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал информацию об интересе к нему из Испании.

— Обо мне пишут в контексте интереса из Испании? У меня и так мотивации хватает. Я слышал такие новости. Но больше сказать нечего. Когда какое-то предложение будет, тогда будем обсуждать со «Спартаком».

Яркие медиа в Сызрани пишут обо мне? Часто пишут там слова поддержки. Интересно! Они поднимают активность. И достаточно хорошо делают это, — сказал Умяров.

Ранее СМИ писали об интересе «Севильи» к 25-летнему Умярову.

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