Агент Комличенко и Сутормина — о будущем в «Ростове»: «Вбросы о смене акционера не очень нравятся»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Ростова» Алексея Сутормина и нападающего Николая Комличенко, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игроков.

«Сутормин, Комличенко, Кучаев, Щетинин приходили к Карпину, к текущему руководству. А сейчас происходят движения... Альба нравится ребятам, но есть вбросы про смену акционера. Нам это не очень нравится, думаем о будущем», — сказал Клюев «СЭ».

30 апреля «Ростов» выиграл у «Локомотива» (2:0) в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

В финале Пути регионов «Ростов» сыграет со «Спартаком».