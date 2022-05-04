Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уменьшении бюджета московского клуба.

«Похоже на собачий бред. Интересно, как они при этой ситуации заплатят тому же Зобнину, Промесу или Соболеву. Есть люди в команде, которые своими зарплатами все съедят. Я не знаю, что они должны сделать с этими игроками. Когда ты говоришь, что бюджет снизится, хочется узнать, куда денутся дорогостоящие игроки. Как вы снизите зарплату Промесу? Как это будет выглядеть на практике?

Игроки пойдут кто в суд, кто в ФИФА. Футболисты полностью защищены. А сколько у нас тренерский штаб получает? Это заявление на уровне мечтаний. Такое урезание бюджета возможно, но для этого надо сказать болельщикам, что они увидели команду с хорошими игроками, а теперь забудьте! Мы всех распускаем, потому что урезается бюджет, а теперь будем играть школой и теми, потому можем выплачивать зарплату. Болельщики сейчас и так несчастливы, а теперь будут несчастливы совсем», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее, как стало известно «СЭ», бюджет московского «Спартака» на 2023 год, который будет принят осенью, вероятно, составит около 8 миллиардов рублей. Снижение по сравнению с текущим бюджетом, находящемся в районе отметки в 11 миллиардов, планируется в районе 30%. при этом к 2024 году обновленный бюджет сократится еще вдвое и составит около 4 миллиардов.