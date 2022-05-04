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Червиченко — о снижении бюджета «Спартака»: «Интересно, как они теперь заплатят Зобнину, Промесу или Соболеву»

Андрей Червиченко отреагировал на новость об уменьшении бюджета «Спартака»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли и Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уменьшении бюджета московского клуба.

«Похоже на собачий бред. Интересно, как они при этой ситуации заплатят тому же Зобнину, Промесу или Соболеву. Есть люди в команде, которые своими зарплатами все съедят. Я не знаю, что они должны сделать с этими игроками. Когда ты говоришь, что бюджет снизится, хочется узнать, куда денутся дорогостоящие игроки. Как вы снизите зарплату Промесу? Как это будет выглядеть на практике?

Игроки пойдут кто в суд, кто в ФИФА. Футболисты полностью защищены. А сколько у нас тренерский штаб получает? Это заявление на уровне мечтаний. Такое урезание бюджета возможно, но для этого надо сказать болельщикам, что они увидели команду с хорошими игроками, а теперь забудьте! Мы всех распускаем, потому что урезается бюджет, а теперь будем играть школой и теми, потому можем выплачивать зарплату. Болельщики сейчас и так несчастливы, а теперь будут несчастливы совсем», — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее, как стало известно «СЭ», бюджет московского «Спартака» на 2023 год, который будет принят осенью, вероятно, составит около 8 миллиардов рублей. Снижение по сравнению с текущим бюджетом, находящемся в районе отметки в 11 миллиардов, планируется в районе 30%. при этом к 2024 году обновленный бюджет сократится еще вдвое и составит около 4 миллиардов.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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