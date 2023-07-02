Агент нападающего ПАОКа Нарея сообщил об интересе ЦСКА к игроку: «Клубы общаются»
Агент Эрсин Акан, представляющий интересы нападающего ПАОКа Халеда Нарея, в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил об интересе ЦСКА к игроку.
«Халед Нарей может оказаться в ЦСКА. Ведутся ли переговоры? Скажем так, клубы общаются», — сказал Акан «СЭ».
В сезоне-2022/2023 28-летний немецкий футболист сыграл 27 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нарея в 3 миллиона евро. Нарей может сыграть на правом фланге защиты, полузащиты и нападения.
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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