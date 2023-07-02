Геннадий Орлов: «Спартак» должен переродить команду»
Комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы «Спартака» побороться за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.
«Может ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне? Сможет, конечно. «Спартак» хорошо играл осенью и в итоге дошел до третьего места. Но меня пугает другое. Женя Ловчев, мой друг, очень хвалил Мележикова. Говорил, что это приличный мужик. А потом раз — и Мележикова убрали. Чехарда! Не знаю, как все внутри, но самое главное — стабильность кадров и селекция игроков. Последние годы селекционные дела у «Спартака» шли неудачно. Плюс свои лидеры не растут, все время на одном уровне. Но для чемпионства этого недостаточно. Фактически, «Спартак» должен переродить команду. У них есть способные молодые ребята, Хлусевич и Литвинов, например», — цитирует Орлова Sport24.
По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. В рамках первого тура красно-белые сыграют с «Оренбургом».
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2
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3
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4
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
|Динамо
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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