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Геннадий Орлов: «Спартак» должен переродить команду»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы «Спартака» побороться за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«Может ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне? Сможет, конечно. «Спартак» хорошо играл осенью и в итоге дошел до третьего места. Но меня пугает другое. Женя Ловчев, мой друг, очень хвалил Мележикова. Говорил, что это приличный мужик. А потом раз — и Мележикова убрали. Чехарда! Не знаю, как все внутри, но самое главное — стабильность кадров и селекция игроков. Последние годы селекционные дела у «Спартака» шли неудачно. Плюс свои лидеры не растут, все время на одном уровне. Но для чемпионства этого недостаточно. Фактически, «Спартак» должен переродить команду. У них есть способные молодые ребята, Хлусевич и Литвинов, например», — цитирует Орлова Sport24.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. В рамках первого тура красно-белые сыграют с «Оренбургом».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-02-orlov-o-spartake-svoi-lidery-ne-rastut-vse-vremya-na-odnom-urovne-komanda-dolzhna-pereroditsya
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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2
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
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