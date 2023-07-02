Источник: «Зенит» отказался вести переговоры с «Фламенго» о продаже Клаудиньо
«Зенит» отказался вести переговоры о продаже полузащитника Клаудиньо в «Фламенго», утверждает журналист Жулио Мигель Нето.
По данным источника, бразильский клуб сообщил российской команде об интересе к 26-летнему футболисту, но сине-бело-голубые дали понять, что не хотят обсуждать трансфер.
Несмотря на это, «Фламенго» собирается оформить и прислать предложение по игроку.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года, в сезоне-2022/23 хавбек забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах за команду.
1 июля сообщалось, что «Зенит» хочет получить от «Фламенго» от 17 до 18 миллионов евро за Клаудиньо.
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11
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13
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14
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15
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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|22.07
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|22.07
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