Агент Фернандеса: "Мариу обожает ЦСКА. Но все будет зависеть от финансовой ситуации"

Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА и сборной России Мариу Фернандеса, прокомментировал "СЭ" возможность перехода игрока в другой клуб.

Ранее в СМИ неоднократно говорилось о том, что 28-летний Фернандес может перейти в "Зенит". Также сообщалось о том, что за бразильцем с российским паспортом следят "Бавария", "Барселона", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

- Есть ли вероятность, что Мариу уже летом покинет ЦСКА?

- Есть клубы, которые им интересуются, но пока ничего официального. У Мариу контракт с ЦСКА, он обожает клуб. Вот если ЦСКА примет какое-либо предложение, тогда мы и подумаем.

- В Испании пишут, что Фернандесом интересуются европейские гранды. С вами связывались?

- Нет, официальных запросов не было.

- У "Зенита" есть шанс приобрести Мариу?

- Как я уже сказал, все зависит от ЦСКА. Мариу прекрасно чувствует себя в команде. Пока мы в режиме ожидания. Если будет хорошее предложение для всех сторон, тогда он может уйти. Если нет, останется.

- Он склоняется к тому, чтобы остаться?

- Мариу - профессионал. Пока ждет, что произойдет. Он любит клуб, это все знают. Дальше все будет зависеть от финансовой ситуации. (Юлия Яковлева)

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