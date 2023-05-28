Агент Джорджевича допустил, что футболист продолжит карьеру в чемпионате Бельгии

Агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича Игорь Глушевич назвал страну, в которой черногорский форвард продолжит карьеру.

«Скорее всего, Лука продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. К этому варианту мы сейчас ближе всего. Назвать клуб пока не могу», — приводит слова Глушевича Sport24.

В текущем розыгрыше РПЛ 28-летний форвард провел 13 матчей за «Сочи», забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.