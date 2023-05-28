«Спартак» — «Пари НН»: безголевая ничья по итогам первого тайма

«Спартак» и «Пари НН» не забили голов в первом тайме матча 29-го тура РПЛ.

Хавбек нижегородцев Николай Калинский получил желтую карточку на 35-й минуте. На 45+3-й минуте полузащитник красно-белых Роман Зобнин тоже получил предупреждение.

«Спартак» не нанес ни одного удара в створ в ворот.