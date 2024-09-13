Агент Джикии: «С Европой у нас чуть-чуть не получилось, но дело не в деньгах»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии рассказал о причинах перехода футболиста в «Химки».

12 сентября 30-летний защитник вошел в заявку «Химок» на сезон.

«С Европой у нас чуть-чуть не получилось. Не могу сказать, почему, но дело не в деньгах. Очень надеюсь, что это не последний его контракт. Мотивации у Георгия вагон», — сказал Шпинев «СЭ».

Джикия остался без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач.