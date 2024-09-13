Малафеев — о Латышонке: «У него есть шанс закрепиться в качестве основного вратаря на долгие годы»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев в комментарии «СЭ» оценил игру вратаря сине-бело-голубых Евгения Латышонка.

«Латышонок действительно демонстрирует впечатляющий уровень игры. Его игра и статистика говорит о его уверенности и высоком профессионализме. Потенциал у него, безусловно, большой, но в футболе многое зависит от того, как игрок будет развиваться дальше.

Пока все говорит о том, что у него есть шанс закрепиться в качестве основного вратаря на долгие годы, если он продолжит работать в том же духе и совершенствоваться. Ну и конечно все зависит от желания работать и двигаться вместе с «Зенитом», — сказал Малафеев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Латышонок выступал за калининградскую «Балтику», с которой дошел до суперфинала FONBET Кубка России.