Агент: «Останется Чистяков в «Зените» или нет, будет ясно позднее. Мы не ищем другие варианты»
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем футболиста в клубе.
«Останется Дмитрий в «Зените» или нет, будет ясно позднее. Может быть, до, после или во время сборов. Мы не ищем другие варианты, потому что пока нет понимания, насколько клуб готов отпустить футболиста», — приводит слова Талаева Sport24.
В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел за «Зенит» 8 матчей. Контракт Чистякова с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Sport24
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