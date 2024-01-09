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Агент: «Останется Чистяков в «Зените» или нет, будет ясно позднее. Мы не ищем другие варианты»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем футболиста в клубе.

«Останется Дмитрий в «Зените» или нет, будет ясно позднее. Может быть, до, после или во время сборов. Мы не ищем другие варианты, потому что пока нет понимания, насколько клуб готов отпустить футболиста», — приводит слова Талаева Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел за «Зенит» 8 матчей. Контракт Чистякова с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Sport24
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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