Полузащитник «Рубина» Безруков: «Мне очень хотелось бы поиграть против Промеса»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, против кого хотел бы сыграть в РПЛ.

«Мне очень хотелось бы поиграть против Квинси Промеса. Или вообще против «Спартака», «Краснодара» и «Зенита», где очень сильные фланги. А против них как раз еще не играл в первом круге. Поэтому среди соперников даже кого-то выделить не могу. Все соперники были хорошие, но есть куда расти», — приводят «Известия» слова Безрукова.

21-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Рубин» 9 матчей в РПЛ и забил 2 гола. В первом круге чемпионата России казанцы проиграли «Спартаку» со счетом 1:4.