Агент Кастаньо: «У Кевина есть все, чтобы добиться успеха в России»

Фелипе Аранго, представитель полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, поделился мнением о переходе колумбийца в российский клуб.

«Кастаньо — очень хороший футболист, у него есть все, чтобы добиться успеха в России. Он еще молод, ему есть куда расти. Я уверен, что он будет очень хорошо играть в РПЛ», — приводит слова Аранго «РБ Спорт».

Ранее Кастаньо выступал за мексиканский «Крус Асуль». На счету 23-летнего футболиста 33 матча за клуб, 2 гола и 3 голевые передачи в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.