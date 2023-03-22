Агент Дивеева отреагировал на травму футболиста, из-за которой он пропустит около месяца

Футбольный агент Олег Еремин поделился подробностями травмы своего клиента Игоря Дивеева.

«У Игоря повреждение косой мышцы живота из-за столкновения. Поддерживаю с ним связь. Он все это воспринимает стандартно. Обидно, что вышел после одной травмы и получил другую, но такое бывает. Ничего страшного», — приводит слова агента Sport24.

Дивеев, не так давно восстановившийся после перелома большеберцовой кости, не смог доиграть матч с «Зенитом» (1:0) и был заменен. В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 14 матчей в составе армейцев, забил один гол и отдал одну результативную передачу.