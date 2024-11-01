Агент Нестора: «Есть шанс, что Родриго зимой может оказаться в России»
Футбольный агент Десио Берман заявил, что полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор может продолжить карьеру в России.
«Есть шанс, что Родриго зимой может перейти в один из клубов РПЛ. Россия — опция для нас», — приводит слова агента «РБ Спорт».
В текущем сезоне Нестор принял участие в 34 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
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|29-5
|30
|
3
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|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
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|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
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|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
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|22
|
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|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
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|3
|5
|6
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|14
|
9
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|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
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|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
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|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
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|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
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|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
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Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
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