Агент Нестора: «Есть шанс, что Родриго зимой может оказаться в России»

Футбольный агент Десио Берман заявил, что полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор может продолжить карьеру в России.

«Есть шанс, что Родриго зимой может перейти в один из клубов РПЛ. Россия — опция для нас», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Нестор принял участие в 34 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.