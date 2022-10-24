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Сегодня, 17:03

Агент Дениса Макарова рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов

Иван Шитик
Корреспондент
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Дмитрий Кигинько, агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова рассказал, что его клиента все устраивает в стане бело-голубых.

— Я не вижу никаких проблем. Денис — человек, нацеленный на результат. Что-то у команды идет, что-то — нет. Думаю, все будет нормально.

— О переходе в Европу сейчас нет смысла заикаться?

— О переходах всегда можно заикаться. Что мешает про них разговаривать? Другой вопрос, что это очень сложная история и про нее заранее никто не скажет. Денис — сильный футболист, про него можно говорить как про игрока, который может куда-то перейти.

— Интерес от зарубежных клубов, значит, был?

— Конечно. До перехода в «Динамо» после молодежного чемпионата Европы выходили несколько европейских клубов — из Италии, Бельгии. Сейчас, после перехода в «Динамо», его статус еще повысился. И если говорить о переходе в Европу, это могут быть топ-клубы. Денис — один из самых интересных футболистов в России. Я не говорю про то, что сейчас ведутся какие-то переговоры, но интерес к нему всегда есть, — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний Макаров провел 15 матчей в составе «Динамо» во всех турнирах, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-makarova-by-l-interes-ot-klubov-iz-italii-bel-gii-denis-sil-ny-j-futbolist/
Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
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Агент Мойзеса сообщил, что защитник надеется провести в ЦСКА много лет
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

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Зенит

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