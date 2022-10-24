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Сегодня, 16:58

Орещук не исключил, что Пиняев зимой может перейти в новый клуб

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи о том, что футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в «Спартак» или «Локомотив».

«Может ли он перецти в новую команду уже зимой? Вполне может быть. Смогут ли в «Спартаке» или «Локомотиве» гарантировать ему время на поле? Никто такой гарантии ему не даст. У «Локомотива» на этой позиции играет Изидор, а у «Спартака» — Промес. Сильнее ли Сергей этих игроков сейчас? Думаю, что еще нет. Другой вопрос, что новый клуб может оставить его в аренде в «Крыльях Советов». «Спартак» сейчас может себе это позволить, а вот болельщики «Локомотива» не поймут такой ход руководства, наверное», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Он также заявил, что невозможно точно рассуждать о трансферной стоимости игроков, потому что сейчас у многих молодых игроков есть пункт о сумме отступных.

В нынешнем сезоне 17-летний россиянин провел за «Крылья советов» 10 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

24 октября самарская команда встретится с «Уралом». Начало — в 17:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-u-pinyaeva-v-kontrakte-mogut-by-t-propisany-otstupny-e-slozhno-govorit-o-ego-transfernoj-stoimosti/
Роман Орещук
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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