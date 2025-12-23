Агент Макарова: «В преддверии лимита Денис — отличная боевая единица для любого хорошего клуба»

Агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова Алексей Бабырь в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию вокруг футболиста на фоне назначения Ролана Гусева главным тренером команды.

«Никакой реакции. Денис проводит время в отпуске с семьей. Набирается сил, готовится к сборам. У него действующий контракт — еще полгода. Едет на первый сбор, а там уже время покажет, как оно будет. Все нормально.

У него остается полгода контракта, мы имеем право общаться с другими клубами, что и делаем. Интерес есть. Денис — хороший и качественный футболист. В преддверии лимита на легионеров, мне кажется, это отличная боевая единица для любого хорошего и качественного клуба», — сказал Бабырь «СЭ».

В этом сезоне 27-й хавбек провел 12 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Ранее игрок заявил «СЭ», что покинет «Динамо», если в клубе продолжит работу Ролан Гусев.

23 декабря «Динамо» утвердило Гусева главным тренером команды до конца сезона.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров.