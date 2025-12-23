В «Динамо» после утверждения Гусева назвали задачи команды на вторую часть сезона

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал утверждение Ролана Гусева на посту главного тренера.

«Поздравляем Ролана Гусева с назначением и очень надеемся, что болельщики окажут поддержку тренерскому штабу и всей команде во второй части сезона. С 12 января «Динамо» приступает к подготовке к весеннему отрезку. Задачи, стоящие перед командой под руководством Гусева, — бороться за кубок и подняться как можно выше в турнирной таблице РПЛ», — цитирует Ивлева пресс-служба клуба.

23 декабря «Динамо» утвердило Гусева главным тренером команды до конца сезона-2025/26. С ноября 2025 года 48-летний специалист исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после ухода из клуба Валерия Карпина.

Гусев работает в «Динамо» с 2023 года. Он также был исполняющим обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

В 18 турах чемпионата России-2025/26 «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.