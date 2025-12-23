Долги «Ростова» составляют около 1,5 миллиарда рублей, они будут реструктуризированы

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров опроверг информацию о том, что задолженность клуба составляет 5 миллиардов рублей.

22 декабря журналист Иван Карпов сообщил, что желто-синие могут недоиграть сезон из-за долга в 5 миллиардов рублей. По его информации, руководство клуба не оплатило зимние сборы команды, а с сентября/октября имеются долги по зарплате игрокам.

«Нет таких долгов. Их просто в нашей природе не существует и никогда в финансово-хозяйственной деятельности не было», — приводит «РБ Спорт» слова Гончарова.

Как утверждает гендиректор, общая задолженность клуба на данный момент — примерно 1,5 миллиарда рублей. При этом она в ближайшие три месяца значительно уменьшится за счет реструктуризации долга.

«Задолженность крутится вокруг этой цифры. Причем сейчас речь идет о том, что принята дорожная карта по реструктуризации долгов. Каким образом — пока не могу говорить. Но в ближайшие три месяца все это документально будет подтверждено, процедура завершится. В результате задолженность резко снизится», — добавил он.

Ранее на сайте Федеральной налоговой службы появилась информация о приостановке денежных операций по 11 счетам «Ростова».

«Ростов» ушел на зимний перерыв на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 18 матчей.