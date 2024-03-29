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Сегодня, 12:30

Футболист «Ростова» Комаров рассказал, хочет ли он отомстить «Сочи» за 1:10

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Иван Комаров.
Фото ФК «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» рассказал, хочет ли он отомстить «Сочи» за поражение 1:10 в 2020 году — футболист участвовал в той игре.

— У тебя как у непосредственного участника той встречи нет обиды на «Сочи»? Или желания поквитаться?

— Когда только подняли в основу, в первой игре было такое, да. Хотелось им про тот матч напомнить, выиграть у них. А потом разницы уже нет: «Сочи», «Крылья», «Спартак» — победить всегда хочется.

— И как ты ту первую встречу против «Сочи» провел?

— Да мы там особо без мяча были. Три-четыре раза коснулся мяча и рад был (смеется).

Иван Комаров. «Карпин — топ, просто топ». Иван Комаров — об 1:10 от «Сочи», Миранчуках и новичках «Ростова»

«Ростов» потерпел разгромное поражение от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура РПЛ сезона-2019/20. В той встрече за желто-синих вышли играть футболисты моложе 20 лет, поскольку игроки основной команды и тренерский штаб были вынуждены уйти на двухнедельный карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции. «Ростов» обращался к «Сочи» с просьбой перенести матч, однако руководство южан ответило отказом.

РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
Иван Комаров
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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