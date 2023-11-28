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Сегодня, 15:49

Масалитин считает «Спартак» стал более стабильным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин перед первыми четвертьфинальными матчами Пути РПЛ Кубка России заявил, что у красно-белых появилась стабильность, и объяснил, за счет чего главный тренер команды Гильермо Абаскаль сумел этого добиться.

«Спартак» всегда является фаворитом матча вне зависимости от статуса. Но непонятно, в каком составе будут играть. «Спартак» стал более стабильным, Абаскаль нашел в середине поля сочетание Литвинов — Пруцев, которое выглядит получше, чем связка Мартинса и Виктора Мозеса. Отсюда стабильность и появилась», — приводит слова Масалитина «Газете.Ru».

После 16 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Лидирует — «Зенит» (33 очка).

 

 

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/28/21803767.shtml?updated
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
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 - : -
4.12 19:30
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