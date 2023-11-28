Масалитин считает «Спартак» стал более стабильным

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин перед первыми четвертьфинальными матчами Пути РПЛ Кубка России заявил, что у красно-белых появилась стабильность, и объяснил, за счет чего главный тренер команды Гильермо Абаскаль сумел этого добиться.

«Спартак» всегда является фаворитом матча вне зависимости от статуса. Но непонятно, в каком составе будут играть. «Спартак» стал более стабильным, Абаскаль нашел в середине поля сочетание Литвинов — Пруцев, которое выглядит получше, чем связка Мартинса и Виктора Мозеса. Отсюда стабильность и появилась», — приводит слова Масалитина «Газете.Ru».

После 16 туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. Лидирует — «Зенит» (33 очка).