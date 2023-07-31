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Сегодня, 10:21

«Зенит» обратился в ЭСК по поводу удаления Семака

Виктория Кравченко
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Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать спорные решения в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Клуб изучает момент с показанной красной карточкой главному тренеру команды Сергею Семаку.

После финального свистка Семак подошел к главному арбитру встречи Евгению Кукуляку. После эмоционального диалога Кукуляк показал специалисту красную карточку. В протоколе причиной удаления назван «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».

Позже Семак рассказал, за что он получил красную карточку после матча с «Ростовом».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа. Команда Валерия Карпина отправится в гости к «Крыльям Советов» 5-го числа.

Сергей Семак
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
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 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
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 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
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16
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