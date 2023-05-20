Гаджиев объяснил, почему ЦСКА не будет играть на ничью в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА в 28-м туре чемпионата РПЛ.

«ЦСКА не будет играть со «Спартаком» с оглядкой на то, что его устроит и ничья. Федотов всегда играет одинаково. Он поступает так, как требует логика игры: если мяч у соперника, то все должны обороняться, если мяч у нас, то все должны атаковать. А «Спартак», безусловно, захочет сыграть на максимуме возможностей. Но многое будет зависеть от того, кто в каком физическом состоянии находится. В последних встречах команды я не видел проблем с этим. Но от матча к матчу все может измениться. И это зависит от многих факторов», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.