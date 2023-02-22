Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:06

Агент Бальде заявил, что футболист может стать лучшим игроком сезона в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о физическом состоянии игрока.

«Кейта с нетерпением ждет начала второй части чемпионата. Сейчас «Спартак» наконец составит серьезную конкуренцию «Зениту». Бальде со своей стороны сделает для этого все возможное. Он в отличной форме. У него есть все для того, чтобы стать лучшим игроком сезона», — приводит слова Пасторелло Sport24.

22 февраля, «Спартак» сыграет против «Локомотива» в рамках четвертьфинала Кубка России. Начало — в 19:00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-22-agent-keyta-v-otlichnoy-forme-u-nego-yest-vse-chtoby-stat-luchshim-igrokom-sezona-v-rpl
Кейта Бальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Роман Костомаров может стать символом русского фигурного катания
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Гришин считает, что ЦСКА может побороться за второе место в РПЛ
Президент «Урала» высказался об отсутствии трансферов
Чорлука раскритиковал работу немецкого руководства в «Локомотиве»
Гришин считает, что ЦСКА нет смысла брать форварда хуже Чалова
Смородская заявила, что поставила бы тройку трансферной кампании «Локомотива»
Фабрицио Романо: «Захарян остается в списке интересов многих европейских клубов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чорлука рассказал, за что критиковал Миранчуков
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости