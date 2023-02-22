Чорлука: «Сидел с Модричем в номере, когда Билич позвал в «Локомотив»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о подробностях своего перехода в стан железнодорожников.

«Ох, давно это было... Это случилось на чемпионате Европы, где Билич был нашим тренером. Мы сидели в номере с Модричем, ко мне пришел Славен и сказал: «Чарли, есть один вопрос. Ты знаешь, что я возглавлю «Локомотив». Я хочу, чтобы ты пошел со мной». Для меня это стало неожиданностью. Потом я поговорил с партнерами. Кто-то сказал: «Иди», кто-то спросил: «Зачем?» Но я принял правильное решение. Сомнений не было. Меня почти не надо было убеждать. Билич — мой футбольный папа. Я прошел с ним молодежку, потом главную сборную. Я верил ему и верил в него. Большинство партнеров по сборной не считали это шагом назад. Хотя, если говорить честно, конечно, тогда это был шаг назад, ведь я менял Англию на Россию. Но важно понимать, что в «Тоттенхэме» я тогда не играл, уехал в аренду в «Байер». Немцы хотели, чтобы я остался, но мне там не нравилось: бундеслига, все очень серьезные, надо много работать, ха-ха. И я думал, что лучше вернуться в Лондон и попробовать закрепиться в основе. Но потом Билич предложил мне «Локо» и я подумал: «Поиграю в России пару лет, потом чемпионат мира — и вернусь в Европу». Но мне здесь так понравилось, что я остался до конца карьеры. По итогу никогда не назову то решение шагом назад. Я все равно играл в сборной, на чемпионатах Европы и мира. Да и российская лига, когда я там играл, была очень высокого уровня», — приводит слова Чорлуки «Чемпионат».

Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провел 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.