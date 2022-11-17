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Допинг

Сегодня, 15:44

РУСАДА с января проверило столько же игроков РПЛ, сколько за весь 2021 год

Виктория Кравченко
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по октябрь 2022 года проверило на допинг 73 футболиста. Столько же было проверено за весь 2021 год.

В октябре проверку прошли Ильзат Ахметов и Сергей Петров (оба — «Краснодар»), Зелимхан Бакаев и Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Юрий Газинский и Александр Юшин (оба — «Урал», Екатеринбург), Виктор Мелехин и Данила Прохин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Пенчиков и Ярослав Михайлов (оба — «Пари Нижний Новгород»).

Самыми проверяемыми в 2022 году стали Мелехин, Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов («Краснодар»), Данил Липовой («Крылья Советов») и Евгений Морозов («Факел»). РУСАДА протестировало их по два раза.

В 2021 году стал чаще всех тесты сдавал полузащитник ЦСКА Максим Мухин — трижды.

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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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 - : -
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Локомотив

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