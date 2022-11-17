РУСАДА с января проверило столько же игроков РПЛ, сколько за весь 2021 год

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по октябрь 2022 года проверило на допинг 73 футболиста. Столько же было проверено за весь 2021 год.

В октябре проверку прошли Ильзат Ахметов и Сергей Петров (оба — «Краснодар»), Зелимхан Бакаев и Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Юрий Газинский и Александр Юшин (оба — «Урал», Екатеринбург), Виктор Мелехин и Данила Прохин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Пенчиков и Ярослав Михайлов (оба — «Пари Нижний Новгород»).

Самыми проверяемыми в 2022 году стали Мелехин, Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов («Краснодар»), Данил Липовой («Крылья Советов») и Евгений Морозов («Факел»). РУСАДА протестировало их по два раза.

В 2021 году стал чаще всех тесты сдавал полузащитник ЦСКА Максим Мухин — трижды.