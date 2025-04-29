Футбол
29 апреля, 13:28

Агент Агкацева сообщил, что у голкипера «Краснодара» нет перелома пальца

Игнат Заздравин
Корреспондент
Станислав Агкацев.
Фото ФК «Краснодар»

Агент Марат Арчегов, представляющий интересы голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, рассказал о состоянии здоровья своего клиента после повреждения в матче с махачкалинским «Динамо» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

На последних секундах встречи Агкацев отразил удар Гамида Агаларова с пенальти. Вратарь «Краснодара» получил травму пальца в этом эпизоде.

«Со Стасом все в порядке, перелома пальца нет. Это главное. Пока больше нечего добавить», — цитирует Арчегова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний голкипер провел 30 матчей во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 16 раз отыграл на ноль.

Источник: «РБ Спорт»
Станислав Агкацев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
  • Rastan

    Очень хорошо, что нет перелома! Млжно пожелать Станиславу полноценного возвращения на поле, не навредив своему здоровью.

    30.04.2025

  • SuperDennis

    Т.е всё было наиграно? - Вот именно так ценой сломанного пальца и добываются такие победы.... Это все был фарс от Агкацева? Не понимаю! Или агент трепло или Агкацев. Надеюсь, что агент!

    29.04.2025

  • Спринт

    Это вывих фаланги мизинца .. и не более того.

    29.04.2025

  • Спринт

    Вывих .. и симуляция ..? Энто у тобе тям перекосился ** Этоо и без камеры понятно .. однако

    29.04.2025

  • Спринт

    В моих командах вратари через три дня, после вывиха пальца, играли в рамке без потери качества действий. Нужен грамотный врач-травматолог и желание быстрей помочь своей команде. Лангетка и соединенный безымянный палец примут на себя основную силу удара. Вратарь, боящийся боли - это уже трус Дасай в рамке, а не вратарь ..

    29.04.2025

  • KapMaH

    Если это вывих - три недели в гипсе, потом реабилитация. Ну если, конечно, ему его же мизинец дорог, как память. В противном случае - первый удар и... я уж молчу про боль...

    29.04.2025

  • frunt 2

    Сразу было понятно,что он играл на камеру и симулировал.

    29.04.2025

  • SP2

    точно! у него опыт огромный!! сорри!

    29.04.2025

  • Спринт

    Элементарно .. вывих "поставят" на место, лангеткой присоединят к безымянному пальцу сей мизинец. Обезболят, вестимо, и вперед снова рамку ворот охранять от супостатов (бишь то - соперников). Такое уже было не одну сотню раз с футбольными вратарями. А с гандбольными и мини-футбольными киперами на порядок больше раз.

    29.04.2025

  • Спринт

    Зачем обижать сельского фельдшера .. он то своё дело знает ..

    29.04.2025

  • Спринт

    .. вестимо - добываетси тока вывихами .. однако **

    29.04.2025

  • Пан Юзеф

    Если в СЭ были истинные театралы, читать газеты было бы намного приятнее...)

    29.04.2025

  • Андрей Недобрый

    Мдя..Обосрали такую героическую тему, а ведь могли бы выпустив вратаря в основу на следующий матч с "переломаным пальцем " ,бить в грудь всеми частями тела и взахлеб утверждать что только такая "команда чемпионов" готова к чемпионству..

    29.04.2025

  • KapMaH

    Что это за фантазии Фарятьева? Если это даже не перелом, то где это видано, что человек с вывихом через неделю будет играть? Тем более это вратать? Это бред какой-то...

    29.04.2025

  • Derbist

    Привычка врать

    29.04.2025

  • shpasic

    в Вашингтон к доктору Якличу

    29.04.2025

  • shpasic

    как нет? Рабинер сказал, что есть! значит, надо ломать.

    29.04.2025

  • SP2

    или вообще врачей нет? за диагнозом поди в Москву ездил? или в СПб? )

    29.04.2025

  • ТИМ

    Ну и прекрасно...))

    29.04.2025

  • SP2

    господа все в Париже (с)... к тому же тов Рабинер ну никак не тянет на господина )

    29.04.2025

  • Владимир Горницкий

    Это как в "Женитьбе Фигаро" в постановке театра Сатиры (с Мироновым): Бартоло. – Там запятая есть! Фигаро. – Ее там нет. Бартоло. – Там запятая была! Фигаро. - Ее там нет, и не было. Бартоло. – Тогда она там будет! Если заменить запятую на сломанный палец.

    29.04.2025

  • Magirus

    Тогда у всех адекватных форумчан есть хороший шанс , что рано или поздно Шамонаев захлебнётся!

    29.04.2025

  • Ботокс007

    Когда я слышу фамилию "Шамонаев", моя рука тянется к водяному пистолету...

    29.04.2025

  • SP2

    ну т е врачи у Краснодара уровня сельского фельдшера - отличить перелом от вывиха не могут? ужас…

    29.04.2025

  • Magirus

    Как же я вас понимаю, пан Юзеф!

    29.04.2025

  • True Timati

    Это осколочный перелом, у меня такой же был на мизинце.

    29.04.2025

  • Павел Леонидович

    ну баба маня у подъезда тоже много чего говорит) а тут при фото... смешно)

    29.04.2025

  • Пан Юзеф

    У меня от одного упоминания шефа Шамонаэ начинается мигрень.

    29.04.2025

  • Magirus

    Если я слышу или читаю фамилию Шамонаев, то на ум приходят всякие афоризмы. Когда в делах твоих порядок, Когда душа твоя поёт, Не сомневайся-тот кто рядом- Всё это дело обосрёт!

    29.04.2025

  • Пан Юзеф

    Когда я был директором публичного дома, пан Магирус, то все мои девочки были исключительно журналистками. И еще Шамонаэ работал. Для эстетов, так сказать. Ему не платили, да. Он работал за еду.

    29.04.2025

  • с13

    Получается так - теперь, если Краснодар станет чемпионом, то никакого эпического подвига не будет (палец-то не сломан). Будет просто и буднично - ну чемпион и чемпион.

    29.04.2025

  • товарищев сегодня нету. есть господа,тьфу дожили....

    29.04.2025

  • клубу веры мало! то ли дело агент! наичестнейшие граждане....

    29.04.2025

  • Magirus

    Всё правильно ,пан Юзеф! Что такое подвиг разведчика? -Это когда разведчик внедряется во вражескую среду и добывает ценную информацию о планах неприятеля для своего командования. -А что такое подвиг журналистики? -А это когда журналистка ради сенсации внедряется в публичный дом и работает там проституткой, чтобы раздобыть интересную информацию для читателей. Всем бы так жертвовать собой, как этот разведчик и журналистка!

    29.04.2025

  • палец,сломали палец!!! писали в СЭ!а.... перелома нет! в общем,все как всегда-сначала-да,потом-нет...

    29.04.2025

  • Smash.

    Агкацев говорил, что чемпионство добывается только переломами. Это значит что теперь..?)

    29.04.2025

  • ёzhic8

    не обязательно Агкацеву, конечно но какой-то подвиг должен быть

    29.04.2025

  • ёzhic8

    а вообще это мысль - насчет шеи

    29.04.2025

  • Спринт

    Пока сигнал "допер" до северо-американского континента, произошел оптический обман, вот Раби/нович и испужалси однако .. **

    29.04.2025

  • Пан Юзеф

    Палец сломан. Если СЭ написал, что перелом был, значит, перелом был. Народ верит в подвиг, а это самое главное.

    29.04.2025

  • Спринт

    Когда показали его (Агкацева) "кривоногий палец", то было понятно, что это вывих фаланги пальца, а не перелом одной из множества костей кисти.

    29.04.2025

  • SP2

    нет уж! Рабинер сказал, что ему было страшно когда Агкацев фоткался после игры со сломанным пальцем! что же тогда так напугало Рабинера?

    29.04.2025

  • SP2

    и чего теперь, тов Рабинер? героизма никакого нет и эпизод не запомнится? вот если бы он шею свернул - тогда бы запомнилось, да?

    29.04.2025

  • ёzhic8

    А что, в клубе отказались об этом говорить, у агента спрашиваете?

    29.04.2025

  • sdf_1

    А Рабинер вчера километровую статью написал на эту тему*. И тут такой облом. * Поспешишь - людей насмешишь. Народная мудрость

    29.04.2025

