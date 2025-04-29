Агент Агкацева сообщил, что у голкипера «Краснодара» нет перелома пальца

Агент Марат Арчегов, представляющий интересы голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, рассказал о состоянии здоровья своего клиента после повреждения в матче с махачкалинским «Динамо» (3:2) в 26-м туре РПЛ.

На последних секундах встречи Агкацев отразил удар Гамида Агаларова с пенальти. Вратарь «Краснодара» получил травму пальца в этом эпизоде.

«Со Стасом все в порядке, перелома пальца нет. Это главное. Пока больше нечего добавить», — цитирует Арчегова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний голкипер провел 30 матчей во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 16 раз отыграл на ноль.