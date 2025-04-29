Футбол
29 апреля, 14:28

Смородская: «Личка не справился со своей задачей в «Динамо»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила работу главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Личка не справился со своей задачей — это мое мнение. Я смотрю как болельщик. У него тут все есть, и он не справился. Возможно, с «Оренбургом» у него была просто случайность. Это покажет только время. Спасет ли сезон победа в кубке? Ну, хоть какой-то трофей будет. Это может спасти Личку, но не сезон», — сказала Смородская «СЭ».

29 апреля бело-голубые на выезде сыграют со «Спартаком» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Первое место в чемпионате России после 26 туров занимает «Краснодар» с 58 очками. На второй строчке находится «Зенит» (54), на третьей — ЦСКА (51). «Спартак» (50) идет на четвертом месте, «Динамо» — на пятом (47).

Марцел Личка
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Ольга Смородская
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Главврач Маргулис/

    Если пациент хочет жить, то медицина бессильна...

    02.05.2025

  • Старшой0754

    Все хотят быть чемпионами, кто не стал-тот не справился!

    30.04.2025

  • Робат

    Какое ее дело? Щи вари на кухне!

    29.04.2025

  • Динамов

    Ну сама Смородская тоже Локо развалила, позорище жуткое, но про Личку всё верно - Костин, Гафин, Пивоваров, Личка, и этот никакущий немец, не купивший в Динамо ни одного сильного футболиста (сильного хотя бы мерками Зенита, я уж не говорю про уровень ЛЧ) - это худшее, что когда-либо случалось с Динамо. ПОЗОР И НЕНАВИСТЬ ВСЕМ ИМ!

    29.04.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Связи решают всё!

    29.04.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Кому интересно мнение старой дуры?

    29.04.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Мышь

    29.04.2025

  • m33

    Чего мнение этой кухарки то и дело мелькает на полях газеты?

    29.04.2025

  • igorlvov

    Чума конечно! Каждаю кухарка...........:) Бабёнка чуть не угробила замечательный клуб, ей бы заткнуться и скулить в тряпочку, она же смеет оценивать, то в чем НИ ХРЕНА не понимает! :))) Сказать бы по жежьче не стесьняясь выражений, да сайт и воспитание запрещают! :)))

    29.04.2025

  • ANTI BOMG

    Согласен - ни личка, ни станкович, ни семак, ни галактионов, ни...... .Берите меня!:joy::rofl:

    29.04.2025

  • Chausov Alexey

    Насчет помереть, это вы как Главврач утверждаете? )))) Медицина должна не опускать рук и до последнего бороться за жизнь танатливого руководителя!!

    29.04.2025

  • Chausov Alexey

    Зато баба Оля уверена, что она прекрасно справилась со своими задачами в "Локо". Сапатера, Ибричича, Касаева, Обинну и да Кошту привезла....

    29.04.2025

  • Илья858

    Смородская ставила Личке задачи в "Динамо"? Или просто в каждой бочке затычка?

    29.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Смение Смородской имеет такое же значение для Лички, как и мнение Гашека.

    29.04.2025

  • Dron56

    Рано Динамо списывать, ещё не вечер. Надо признать что состав Динамо на чемпионство не тянет. Сломался основной форвард и приходится играть без нападающих. Руководство должно спрашивать с себя. Личка вытягивает максимум из этого состава. Точка.

    29.04.2025

  • alexanderpisyako

    Раньше мы Д. болельщики боялись вылетим не вылетим из РПЛ, а один раз вылетели, а теперь хоть спокойно чувствуем и даже в том году чуть золото не взяли, но как ни странно подвели вратари чем Д. всегда была сильна!!!!!

    29.04.2025

  • Главврач Маргулис/

    Дайте уже бабке спокойно помереть. Чего пристаёте с вопросами? Мало вам думаков, что ли?

    29.04.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

