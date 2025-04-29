Смородская: «Личка не справился со своей задачей в «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила работу главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Личка не справился со своей задачей — это мое мнение. Я смотрю как болельщик. У него тут все есть, и он не справился. Возможно, с «Оренбургом» у него была просто случайность. Это покажет только время. Спасет ли сезон победа в кубке? Ну, хоть какой-то трофей будет. Это может спасти Личку, но не сезон», — сказала Смородская «СЭ».

29 апреля бело-голубые на выезде сыграют со «Спартаком» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Первое место в чемпионате России после 26 туров занимает «Краснодар» с 58 очками. На второй строчке находится «Зенит» (54), на третьей — ЦСКА (51). «Спартак» (50) идет на четвертом месте, «Динамо» — на пятом (47).