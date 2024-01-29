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Сегодня, 13:20

Афеллай обвинил в двойных стандартах критиков перехода костариканца Угальде в «Спартак»

Алина Савинова
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Ибрахим Афеллай.
Фото Global Look Press

Бывший футболист сборной Нидерландов Ибрахим Афеллай отреагировал на то, что потенциальный трансфер форварда «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак» подвергся критике со стороны СМИ и болельщиков.

28 января в агентстве футболиста сообщили, что нападающий прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в столичный клуб.

«Это рекордный трансфер «Твенте», разве это не делает клуб лучше? Футболист получает возможность совершенствоваться и зарабатывать в пять или шесть раз больше. Мы все можем быть моралистами, но это просто не тот случай. Несколько лет назад «Твенте» был почти мертв. Теперь они могут получить эту сумму, и игрок хочет этого. Я не понимаю, почему возникла эта дискуссия», — приводит Voetbal Zone слова Афеллая.

По его мнению, возможный трансфер Угальде в московскую команду критикуют из-за политики двойных стандартов.

«В это же время НЕК приглашает игрока из Израиля, и это не возбраняется. Это двойные стандарты. Игроки не должны быть связаны с политикой. Клубы вольны вести переговоры, если они находятся в рамках правил», — добавил экс-футболист.

Ранее советник правления «Твенте» Стройер заявил, что правительство Нидерландов не препятствует трансферу Угальде в «Спартак».

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Манфред Угальде
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
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