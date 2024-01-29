Афеллай обвинил в двойных стандартах критиков перехода костариканца Угальде в «Спартак»

Бывший футболист сборной Нидерландов Ибрахим Афеллай отреагировал на то, что потенциальный трансфер форварда «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак» подвергся критике со стороны СМИ и болельщиков.

28 января в агентстве футболиста сообщили, что нападающий прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в столичный клуб.

«Это рекордный трансфер «Твенте», разве это не делает клуб лучше? Футболист получает возможность совершенствоваться и зарабатывать в пять или шесть раз больше. Мы все можем быть моралистами, но это просто не тот случай. Несколько лет назад «Твенте» был почти мертв. Теперь они могут получить эту сумму, и игрок хочет этого. Я не понимаю, почему возникла эта дискуссия», — приводит Voetbal Zone слова Афеллая.

По его мнению, возможный трансфер Угальде в московскую команду критикуют из-за политики двойных стандартов.

«В это же время НЕК приглашает игрока из Израиля, и это не возбраняется. Это двойные стандарты. Игроки не должны быть связаны с политикой. Клубы вольны вести переговоры, если они находятся в рамках правил», — добавил экс-футболист.

Ранее советник правления «Твенте» Стройер заявил, что правительство Нидерландов не препятствует трансферу Угальде в «Спартак».

21-летний костариканец выступает за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.