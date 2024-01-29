Журналист Смит заявил, что АПЛ не блокировала трансфер Кордобы в «Фулхэм»

Английский журналист Дом Смит прокомментировал информацию о том, что АПЛ заблокировала трансфер форварда «Краснодара» Джона Кордобы в «Фулхэм».

«АПЛ не блокировала эту сделку, но она сама по себе была бы сложной. Я могу точно сказать, что «Фулхэм» никогда не интересовался Кордобой. Только «Кристал Пэлас» проявляет интерес к Кордобе», — приводит «РБ Спорт» слова Смита.

27 января сообщалось, что колумбиец не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно. Игрок сосредоточен на том, чтобы успешно завершить сезон с нынешней командой.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.