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Сегодня, 13:49

Журналист Смит заявил, что АПЛ не блокировала трансфер Кордобы в «Фулхэм»

Алина Савинова
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Английский журналист Дом Смит прокомментировал информацию о том, что АПЛ заблокировала трансфер форварда «Краснодара» Джона Кордобы в «Фулхэм».

«АПЛ не блокировала эту сделку, но она сама по себе была бы сложной. Я могу точно сказать, что «Фулхэм» никогда не интересовался Кордобой. Только «Кристал Пэлас» проявляет интерес к Кордобе», — приводит «РБ Спорт» слова Смита.

27 января сообщалось, что колумбиец не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно. Игрок сосредоточен на том, чтобы успешно завершить сезон с нынешней командой.

Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В текущем сезоне 30-летний форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhurnalist-evening-standard-smit-apl-ne-blokirovala-transfer-kordoby-v-fulhe-m/
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Фулхэм
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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Динамо – Локомотив
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