Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Томпсон не просил нас делать ему российское гражданство»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что новичок команды Хорди Томпсон пока не планирует получать гражданство России.

«Хорди не просил нас делать ему российское гражданство. У него все хорошо, и ничего страшного у футболиста в Чили нет. Все спокойно, и вопрос с его делом решился», — цитирует Андреева Sport24.

Томпсон является воспитанником «Коло-Коло». 25 января «Оренбург» объявил об аренде футболиста у чилийской команды до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

19-летний чилиец провел 32 матча за «Коло-Коло», в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.