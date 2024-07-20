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Аджоев считает, что «Динамо» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев поделился ожиданиями от игры бело-голубых в новом сезоне РПЛ.

«Мне кажется, «Динамо» сможет повторить успех прошлого сезона: во главе стоит хороший тренер, а в составе — квалифицированные футболисты. Мне кажется, сезон будет удачным. Остаются ли у «Динамо» шансы на чемпионство, несмотря на то, что «Зенит» хорошо укрепился? Конечно. Команда стала еще опытнее, игроки стали лучше понимать друг друга, а желание сыграть лучше и показать результат у них есть», — сказал Аджоев Metaratings.

В сезоне-2023/24 «Динамо» заняло третье место в РПЛ, хотя за тур до финиша московский клуб лидировал в турнирной таблице. Новый сезон команда начнет 20 июля домашним матчем против «Факела».

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Гурам Аджоев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
2
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
5
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
6
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
13
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
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