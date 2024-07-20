«Оренбург» в 1-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 сыграет против «Спартака» в воскресенье, 21 июля. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбург. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Оренбург» — «Спартак» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет по подписке в прямом эфире на канале «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 17.20 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

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