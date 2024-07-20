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Сегодня, 17:30

«Оренбург» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 1-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» пройдет 21 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Оренбург» в 1-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 сыграет против «Спартака» в воскресенье, 21 июля. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбург. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Оренбург» — «Спартак» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет по подписке в прямом эфире на канале «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 17.20 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
2
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
5
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
6
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
13
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 1
П
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 1
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 1
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 1 0 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1 0 1
Кирилл Данилин

Кирилл Данилин

Акрон

 1 0 1
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