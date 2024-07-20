«Локомотив» — «Акрон»: видео голов
«Локомотив» принимает «Акрон» в стартовом матче чемпионата России-2024/25.
Первый гол нового сезона РПЛ забил 19-летний игрок москвичей Сергей Пиняев.
Полузащитник Солтмурад Бакаев стал автором первого мяча «Акрона» в премьер-лиге.
19-летний хавбек Алексей Батраков снова вывел «Локо» вперед, дебютант РПЛ отыгрался во второй раз благодаря голу форварда Абу-Саида Эльдарушева.
29-я минута. Пиняев — 1:0
36-я минута. Бакаев — 1:1
38-я минута. Батраков — 2:1
41-я минута. Эльдарушев — 2:2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
|0
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|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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