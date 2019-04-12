Адвокаты Кокориных – о протоколах опроса свидетелей: "Все обороты, грамматические и орфографические ошибки повторяются"

Адвокаты Александра и Кирилла Кокориных Татьяна Стукалова и Вячеслав Барик во время слушаний в Пресненском суде обратили внимание на похожий стиль протоколов опроса свидетелей. По их мнению, это говорит о плохой работе следователя.

– Текст всех показаний содержит юридические термины и штамбовые фразы, – сказала Стукалова. – Они написаны как под копирку. Извините, такое ощущение что это писал один и тот же автор, и они просто копировались в компьютере и вставлялось.

Также это (опрос) было с просмотром видео до или во время (приема) этих показаний. Мы слышим показания того, что люди видели. Если мы будем удовлетворять каждой ходатайство обвинителя (на чтение протоколов опроса на суде), то мы будем убеждаться, что все показания написаны под копирку.

– Все речевые обороты, грамматические и орфографические ошибки одинаковы, повторяются, – добавил Барик с намеком на отсутствующего в зале суда следователя Первова.​ (Александр Рогулев, Андрей Михайлов)

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