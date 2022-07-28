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Салихова — о решении Верховного суда Башкирии: «Газизов — сутяжник-мазохист. Плодит новые иски, везде проигрывает»

Салихова высказалась о том, что Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Газизова
Анна Горшкова
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск экс-генерального директора клуба Шамиля Газизова.

«Газизов выбрал тактику взять измором, плодит новые иски, но проигрывает во всех инстанциях и кассациях. Классический сутяжник-мазохист», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

28 июля Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Газизова об оспаривании увольнения с поста генерального директора «Спартака». Он занимал эту должность с июля по декабрь 2020 года.

Ранее в сети появилась расписка Леонида Федуна для Газизова о премии в «Спартаке».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4769345-salihova-gazizov-klassicheskij-sutyazhnik-mazohist-plodit-novye-iski-vezde-proigryvaet.html
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ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Шамиль Газизов
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